In Piazza Libertà, i poliziotti della Squadra Volante hanno sottoposto a controllo un 51enne. L’uomo, pluripregiudicato, è risultato essere già destinatario di Daspo Urbano, misura che gli inibiva di frequentare Piazza Massari e Piazza Libertà, luoghi dove in passato era stato sanzionato per aver esercitato più volte attività abusiva di parcheggiatore. Deferito all’Autorità Giudiziaria competente, è stato nuovamente allontanato dalla zona.

