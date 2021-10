In serata, i carabinieri di Turi hanno tratto in arresto un giovane del luogo per detenzione di sostanze stupefacenti. Il 33enne già da alcuni giorni aveva destato sospetti per i suoi strani movimenti ed è proprio nella serata di ieri, durante il pattugliamento per le strade cittadine, che i militari della locale Stazione hanno deciso di approfondire.

Il ragazzo è stato sorpreso mentre cedeva 0,6 grammi di cocaina a due giovani del luogo, segnalati quali assuntori di stupefacenti all’Ufficio Territoriale del Governo di Bari. La perquisizione personale estesa successivamente presso il domicilio del pusher ha consentito di rinvenire tutto il materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione e la somma di denaro contante di euro 400,00 ritenuta provento dell’attività di spaccio. Così il 33enne è stato tratto in arresto ed è stato sottoposto, su disposizione dell’A.G. di Bari, alla misura degli arresti domiciliari.

