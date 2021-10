Lo scorso pomeriggio a Toritto, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 52enne, pregiudicato. Durante un servizio di pattuglia, i militari hanno deciso di controllare il soggetto, già noto per i suoi precedenti, mentre sostava con fare circospetto nella centrale piazza Aldo Moro, a bordo della sua autovettura.

Alla vista dei militari, nel tentativo di evitare il controllo, l’uomo ha ripreso la marcia cercando di allontanarsi, motivo per il quale ha effettuato diversi sorpassi proprio nella speranza di non essere raggiunto e fermato dalla pattuglia. Le sue speranze sono state vane, tant’è che è stato raggiunto e bloccato. Tenuto conto dell’atteggiamento assunto con la tentata fuga, i militari insospettiti hanno deciso di accompagnarlo in caserma per effettuare una perquisizione. Durante il breve tragitto per raggiungere la vicina caserma, l’uomo ha tentato vanamente di disfarsi di un involucro, contenente 4 cipolline di cocaina, abilmente occultato nel risvolto di una maglietta e che con un gesto fulmineo ha lanciato per strada. Recuperata la droga, è stato quindi portato in caserma dove la successiva perquisizione ha consentito di rinvenire un foglietto riportante nominativi e importi che lasciava chiaramente intendere come lo stesso fosse dedito all’attività di spaccio.

Infatti, il rinvenimento del manoscritto, ancor più del precedente recupero della cocaina, ha mandato su tutte le furie il 52enne che ha cominciato a minacciare ed offendere gli operanti. Per questo motivo, è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e sottoposto subito agli arresti domiciliari, misura poi convalidata e confermata da parte dell’A.G. di Bari.

