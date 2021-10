Libri per imparare la lingua inglese in dono ai piccoli pazienti del reparto di Pedriatria universitaria. E’ quanto accaduto al Riuniti di Foggia nella giornata di ieri. La donazione arriva dall’associazione “Pro-muovere Ordona”, presieduta dal dottor Antonio Troccoli che ha deciso di omaggiare i piccoli per sensibilizzarli alla lettura.

Alla cerimonia, tenutasi presso il piazzale antistante alla Palazzina della Direzione Generale del Policlinico Riuniti di Foggia hanno partecipato il Direttore Generale Vitangelo Dattoli, il Direttore della Struttura Complessa di Pediatria Universitaria Angelo Campanozzi, la Dirigente della Struttura Affari Generali e Privacy Dott.ssa Laura Silvestris, il Responsabile URP Dott. Alfonso Fuiano, il Presidente dell’Associazione “Pro-muovere Ordona” Dott. Antonio Troccoli e Sandra Buonassisi dell’Associazione.

“Desidero esprimere gratitudine, a nome di tutta la Direzione Strategica del Policlinico Riuniti, all’Associazione “Pro-muovere Ordona” – ha dichiarato Vitangelo Dattoli. Gesti come questi manifestano estrema sensibilità da parte di chi li compie e rappresentano per noi una spinta ad operare con maggiore vigore ed entusiasmo. Questa iniziativa di promozione della lettura con la donazione di libri destinati ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria rientra nell’attenzione particolare del Policlinico Riuniti alla dimensione sociale e psicologica e al welfare, con un approccio globale alle persone fragili”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.