Martedì 26 ottobre, in mattinata, il presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi sarà in visita nella città di Bari. Il presidente Draghi accompagnato dal sindaco Antonio Decaro sarà impegnato in una visita istituzionale presso un’azienda dell’area industriale di Bari e un istituto tecnico superiore cittadino. Lo rende noto un comunicato.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.