Una favola in musica senza tempo apre la Stagione Famiglie a teatro 2021.22 del Teatro Kismet di Bari. Domenica 24 ottobre alle 18 va in scena Kirikù e la strega Karabà, produzione Teatri di Bari per i giovani spettatori a partire dai 6 anni. La voce narrante di Teresa Ludovico, le percussioni dei Sudjembè e le musiche di Maurizio Lampugnani accompagnano il pubblico alla scoperta di un’antica fiaba africana, per svelare in una grande festa (tra le note) come il piccolo Kirikù affronterà la strega Karabà per salvare il suo villaggio in pericolo.

È l’appuntamento che Teatri di Bari ha pensato per festeggiare la prima Giornata nazionale dello spettacolo, istituita dal Ministero della Cultura per “celebrare le arti performative e i suoi lavoratori, che arriva simbolicamente nel momento in cui i luoghi dello spettacolo cominciano a ripopolarsi” come aveva ricordato il ministro Franceschini in un’intervista.

Biglietto intero 10 euro acquistabile al botteghino del Teatro Kismet (strada San Giorgio martire 22/F) e sul circuito Vivaticket.com. Prezzo scontato per i possessori della Ki(d)smet card, che si può ritirare gratuitamente a teatro durante gli spettacoli della Stagione Famiglie a teatro. Il programma completo della Stagione sul sito di www.teatridibari.it.

