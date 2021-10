Marco Lacarra ha corso da solo per la segreteria regionale del Pd in Puglia: riconfermato è pronto quindi per il suo secondo mandato. “La giornata di ieri – spiega – si è chiusa con la presentazione della mia sola candidatura alla Segreteria del Partito Democratico della Puglia. Questo mio nuovo mandato dovrà vederci impegnati per consolidare il ruolo di leadership del Partito Democratico in Puglia all’interno della coalizione del centrosinistra che ci auguriamo possa essere sempre più solida e coesa. Continueremo a sostenere con forza il governo regionale, che è il nostro governo e vede peraltro tantissimi esponenti della nostra comunità in ruoli cruciali”.

“Ringrazio tutti gli oltre 4.000 sottoscrittori della mia candidatura: il regolamento congressuale mi ha permesso di presentare solo circa 1.500 delle firme di quei militanti, ma resta il dato politico della grande condivisione che ha portato alla presentazione della mia mozione – continua – Fare il Segretario regionale è un onore, ma anche un onere: mi impegnerò al massimo delle mie energie per essere all’altezza di un sostegno tanto sentito e diffuso”.

“L’esecutivo a cui intendo dare vita sarà snello. Non intendo costruirlo sulla base di indicazioni di area, ma includendo figure davvero volenterose di spendersi quotidianamente al servizio del Partito Democratico. Per queste ragioni, in continuità con il percorso di questi anni, annuncio già da ora che proseguirà in quella sede l’impegno di Fabrizio Marra e di Giulia Iacovelli – conclude – L’organizzazione del Partito dovrà diventare sempre più dinamica ed efficace, all’altezza di tutte le sfide che abbiamo davanti. Riporteremo a livello regionale la tradizione delle Feste de l’Unità, che per troppo tempo sono state assenti dall’agenda politica locale. Lo faremo dando, lì come in tante altre occasioni, alle nuove generazioni, a iniziare dai Giovani Democratici, la centralità che meritano nella vita del PD. Queste settimane ci hanno ricordato ancora una volta che in Puglia, se la nostra comunità è unita e coesa, continuiamo a vincere: è con questo spirito che sono pronto a iniziare un nuovo mandato da Segretario regionale del Partito Democratico.”

