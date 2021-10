Svastiche sul portone della Cgil di Galatina. “Ancora un attacco alla Cgil, con atti vandalici di tipo nazista sull’ingresso della Camera del Lavoro di Galatina, in provincia di Lecce – denuncia Antonella Morga, coordinatrice dell’osservatorio sui neofascismi della Regione Puglia – E’ chiaro che questi episodi non sono slegati dal clima di intimidazione e violenza che ha portato alla devastazione della sede nazionale della Cgil a Roma durante una manifestazione capeggiata dai leader neofascisti di Forza Nuova”.

“Svastiche e scritte inneggianti alla violenza – continua – arrivano questa volta nel Salento. Ma questo non ci farà rinunciare a richiedere a gran voce lo scioglimento delle formazioni neofasciste e a vigilare sugli atti di violenza contro la democrazia, che in Italia è nata dall’antifascismo. La mano di individui codardi ed ignobili, capaci di agire nell’ombra non ci spaventa, anzi ci sprona ad essere ancora più vigili e presenti nel difendere le nostre comunità e le sedi democratiche in cui si difende il lavoro”.

“Saremo sempre in prima fila contro gli squadrismi, le violenze, gli attacchi alla libertà e alla democrazia”, scrive la Cgil di Bari, in solidarietà alla Cgil di Galatina.

