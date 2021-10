Continuano senza sosta le affissioni abusive da parte del circo. Strade, sottopassi, piazze ricoperte da volantini e manifesti.

“Come osate imbrattare un’intera città? – denuncia un cittadino – Chi credete di essere? Come possono i vostri sponsor tollerare tutto questo? Le affissioni abusive sono un reato. Meritiamo rispetto! Per i circhi il tempo si è fermato in tutti i sensi , tutto ció è inaccettabile! Speriamo che vengano sanzionati pesantemente e che le affissioni vengano rimosse dagli stessi responsabili”

