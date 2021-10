Ricche di potassio e vitamine, parliamo delle zucchine, preziose alleate dell’organismo. Raccolte tipicamente nel periodo primaverile ed estivo, le zucchine sono ormai presenti tutto l’anno sulle tavole degli italiani. Di questo ortaggio ne esistono moltissime varietà, tutte ricche di preziosi necessari per il benessere di mente e corpo.

Naturalmente povere di sale e facilmente digeribili, le zucchine sono particolarmente consigliate dagli esperti in nutrizione perché ricche di acido folico e vitamine del gruppo C ed E, ma non solo. Questo ortaggio è infatti ricco di potassio ed è capace dunque di fornire diverse tipologie di supporto. Inoltre, le zucchine, sono un ottimo diuretico dunque particolarmente consigliate per il contrasto alle infezioni delle vie urinarie.

Tra le altre proprietà non si possono non citare quelle che rendono la zucchina una preziosa alleata della pelle, ma anche importante per chi soffre di infiammazioni intestinali, come ad esempio la stitichezza. Queste ultime sono ricche di fibre e, inoltre, anche di proprietà calmanti e rilassanti. Tra le altre proprietà della zucchina non si può citare infine la capacità delle stesse di ridurre la ritenzione idrica e di conciliare il sonno. Gli esperti consigliano infatti di mangiarne in abbondanza soprattutto nei periodi di dissenteria dovuti a virus intestinali. Gli esperti consigliano di consumarla sia cotta, sia cruda, soprattutto sottoforma di centrifuga abbinata ad altre verdure essenziali per l’apporto di nutrienti. Ecco due ricette semplici e gustose per portarle in tavola.

ZUCCHINE RIPIENE

Dopo aver lavato le zucchine fatele cuocere in acqua bollente per almeno 10 minuti. Una volta cotte scolatele e tagliatele a metà posizionandola in senso verticale. Con l’aiuto di uno scavino scavate la polpa e inseritela in una ciotola a parte. Unite alla polpa gli ingredienti con cui volete farcire le zucchine, consigliamo tonno, scamorza affumicata, pepe e grana padano, ma si possono condire a seconda del proprio gusto personale. Versate nella ciotola anche un uovo (per 4 zucchine), pangrattato, prezzemolo e sale. Impastate per bene il tutto e farcite infine le zucchine. Irroratele con un filo d’olio e fatele cuocere in forno per circa 25 minuti a 200 gradi.

PARMIGIANA DI ZUCCHINE

Lavate le zucchine e tagliatele a fettine sottili. Successivamente disponetele su una teglia da forno. Aggiungete sul primo strato, sottilette, fettine di prosciutto o, in alternativa, altre varietà di formaggi. Anche in questo caso il condimento può essere scelto a seconda dei gusti. Consigliamo in ogni caso di arricchire la pietanza con le spezie, tra queste menta, paprika e pepe. Finito di condire il primo strato ripetete il procedimento fino ad aver riempito almeno di un quarto la teglia. Infine, versate del pangrattato sulle zucchine coprendo la superficie e versate dell’olio, preferibilmente extravergine di oliva. Cuocete a 180° per 20 minuti circa.

