Il premier Mario Draghi sarà martedì mattina a Bari dove visiterà l’istituto tecnico superiore Cuccovillo e l’azienda del distretto della meccatronica Masmec. Il presidente del consiglio sarà accompagnato dal sindaco Antonio Decaro.

Il programma della visita non è ancora ufficiale. L’istituto Cuccovillo, nel rione Japigia, forma tecnici assunti (oltre il 90% nel giro di un anno) nelle industrie della meccatronica del distretto. La Masmec è specializzata in tecnologie di precisione, robotica e meccatronica, applicate soprattutto all’automotive e al biomedicale. È la prima volta per Draghi a Bari come premier. (ANSA).

