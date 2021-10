Tragedia ad Acquaviva. Una 16enne è morta ieri sera dopo essere stata investita da un treno che transitava nella stazione di Acquaviva delle Fonti.

La ragazza, originaria di Cassano delle Murge, era seduta vicino ai binari, aveva le cuffiette, non avrebbe sentito il treno e sarebbe stata travolta dal convoglio in corsa. Pare si trovasse lì con alcuni amici ad intrattenersi e trascorrere la serata. L’incidente è avvenuto a circa 50 metri dalla stazione lungo i binari in direzione Bari. Il traffico ferroviario è stato sospeso dalle 20.45 fra Acquaviva e Sannicandro. Cinque treni sulla tratta Bari-Taranto sono stati coinvolti nella riprogrammazione del servizio.

Proprio ieri sera il sindaco di Acquaviva, Davide Carlucci, aveva effettuato un giro di controllo in stazione per invitare i ragazzi a scegliere luoghi più sicuri per intrattenersi.

