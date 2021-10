Incendio al ristorante Nathalie, situato in viale della Resistenza, di fronte al Parco 2 Giugno. E’ accaduto poco fa. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato, sul posto con due auto, un camioncino e tre grossi camion, che hanno domato le fiamme.

Al momento la strada risulta bloccata al transito veicolare sul tratto compreso tra viale Enaudi e via Jacini. A preoccupare soprattutto la vicinanza al benzinaio e alle abitazioni.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il locale era chiuso nel momento in cui è scoppiato l’incendio che sarebbe partito dai dalla cucina, probabilmente vicino ai frigoriferi. Ma le cause sono ancora da definire. In corso le verifiche da parte dei Vigili del Fuoco.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.