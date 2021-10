L’Ac Bari Bat, in collaborazione con l’Aci Vallelunga, ha organizzato una giornata di corsi di guida sicura dei monopattini elettrici, riservata alle scuole. Con ottanta ragazzi dell’istituto tecnico Marconi che si sono alternati in piazza Libertà per partecipare alle sessioni teoriche e pratiche sull’uso corretto dei monopattini. “E’ bello girare per la città su questi mezzi elettrici ma ricordiamoci di farlo in sicurezza e indossando il casco”, il commento dell’assessore Pietro Petruzzelli.

L’uso del monopattino è sempre più diffuso e la guida in sicurezza è ormai una necessità. Sebbene il numero di monopattini in circolazione sia ancora molto contenuto e nonostante la limitata circolazione nel 2020 dovuta al Covid, in Italia lo scorso anno sono stati accertati 123 incidenti. Con la ripresa della circolazione e l’aumento del numero degli utilizzatori è probabile che il tasso di incidentalità si incrementi.

“Aci Italia – commenta il presidente dell’Ac Bari Bat, Francesco Ranieri – sempre attenta alla educazione stradale, ha previsto da quest’anno corsi per la guida dei monopattini elettrici che ormai sono particolarmente diffusi nelle città. Mezzi sicuramente leggeri, economici e a zero impatto ambientale ma spesso condotti in maniera poco corretta. L’utenza di questi mezzi è soprattutto giovane e sono proprio loro, i più giovani, che devono avere la consapevolezza del rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale. L’automobile Club Bari Bat ha deciso di tenere il corso gratuito con degli istruttori di Vallelunga che porteranno i loro monopattini in piazza prefettura a Bari” .

“Si conclude – commenta Maria Grazia De Renzo, direttore dell’Ac Bari Bat – con il corso di guida sicura per i monopattini, un percorso di sensibilizzazione programmato con il Comune di Bari a partire dal 24 luglio. Informazione, sensibilizzazione e prove pratiche sono il format che l’Automobile club Bari Bat ha portato in questi mesi, coinvolgendo le scuole e la cittadinanza. Domani avremo 80 studenti dell’istituto Marconi, istituto che ha risposto immediatamente al nostro invito, ai quali parleremo di sicurezza sulle strade ed utilizzo corretto di uno dei mezzi attualmente più diffuso per la mobilità cittadina”.

