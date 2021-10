La proposta di riqualificazione per l’adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi del Municipio V, presentata dall’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Galasso, ha trovato l’approvazione della giunta comunale. Il progetto, il cui costo previsto è di 733.832,80 € riguarda in particolar modo via Speranza a Santo Spirito: una strada a doppio senso molto larga che collega via Capitaneo alla Strada provinciale 91 e che viene abitualmente percorsa dalle auto a velocità sostenuta proprio in ragione della sua ampiezza.

I lavori prevedono un ridisegno della sezione stradale, con una riduzione dell’attuale larghezza delle corsie, ad oggi spropositata rispetto a quanto previsto dalla legge, con due nuove corsie da 3.50 metri l’una. A questo si affiancherà la realizzazione di posti auto in linea su entrambi i lati della strada, l’ampliamento e rifacimento dei marciapiedi che costeggiano la strada, sui quali saranno piantumati due filari di alberi ad alto fusto e, infine, l’esecuzione di una pista ciclabile bidirezionale su uno dei due marciapiedi.

“Si tratta del secondo contratto attuativo delle manutenzioni straordinarie che approviamo nel territorio del Municipio V – commenta l’assessore Giuseppe Galasso -. Il primo, realizzato circa sei mesi fa, ha riguardato l’area della zona 167 di Palese, tra le vie Minervino e del Turco. In questo caso, invece, interveniamo su via Speranza a Santo Spirito, una strada tristemente nota per l’incidente che nell’estate 2019 è costato la vita a una ragazzina che rientrava a casa in bicicletta”.

“Con questo progetto – conclude – a breve andremo a realizzare un intervento destinato non solo a rivoluzionare completamente la viabilità di questa zona della città, ripensandola in un’ottica green, ma anche a riqualificare le ampie zone verdi a ridosso dello svincolo della Sp 91, che contiamo di attrezzare con attrezzi ginnici, ludici e giochi per i più piccoli trasformandole da aree residuali, spesso segnate dal degrado, in piccoli parchi-giardino fruibili per tutti i residenti”.

“Questa delibera rispetta la volontà espressa dal Municipio V a seguito della tragedia che è costata la vita a una nostra giovanissima concittadina – dichiara il presidente del Municipio Vincenzo Brandi -. Sono grato per il lavoro che ha portato ad approvare in giunta il progetto di traffic calming fortemente voluto dai residenti con l’obiettivo di ridurre drasticamente le alte velocità operate da chi mette quotidianamente a repentaglio la vita degli altri. Nel contempo il progetto consentirà di razionalizzare grandi spazi ad oggi inutilizzati. Il prossimo passo sul quale stiamo lavorando con l’assessore Galasso, infatti, è quello di riqualificare le aree di via Speranza, utilizzate oggi da incivili come discariche, trasformandole in aree verdi attrezzate”.

