Hanno rubato tutto quello che potevano (comprese bolle di sapone e caramelle) e sono fuggiti via. Una brutta sorpresa questa mattina nella sede dell’associazione sportiva dilettantistica “I sentieri”, a Torre a Mare, dove malviventi si sono introdotti nella notte e hanno portato via due casse acustiche, un tablet, un pc e perfino una confezione intera di bolle di sapone e caramelle acquistate per i bambini in vista del Natale.

Svaligiato anche un locale in uso a un rappresentante di scarpe, borse e accessori al primo piano della villa che ospita l’associazione, in via Raffaele Resta, anche questo saccheggiato. Lo sfogo del presidente dell’associazione Anna Mori sul suo profilo Facebook: “In questo paese ti viene lo schifo di campare, tutto distrutto per rubare”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.