Spazzatura per strada ed escrementi lasciati sul marciapiede in via De Tullio, nel quartiere Picone. È la situazione segnalata da un cittadino sulla bacheca del sindaco Decaro: “Di sicuro la gente è incivile, ma se ci fossero i controlli la situazione sarebbe migliore, dato che questi episodi si verificano frequentemente”, scrive nel post.

Nelle foto pubblicate (anche se risalenti a qualche giorno fa) si notano diverse deiezioni canine non raccolte e sacchi dell’immondizia lasciati sugli stalli di un parcheggio riservato a disabili: “Spesso le buste restano per strada per diversi giorni e nessun operatore stradale passa a spazzare o a raccogliere”, denuncia il cittadino.

