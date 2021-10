Un 26enne di Bitonto è stato arrestato dai carabinieri perché accusato del furto di un’auto avvenuto a Cassano delle Murge all’alba del 30 luglio scorso. Il giovane, insieme a due complici e tutti con il viso coperto, si sarebbe recato in via Pio XII e, dopo averla individuata, avrebbe rubato l’auto parcheggiata proprio sotto casa del proprietario.

Le indagini dei militari dell’Arma, effettuate attraverso la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, hanno permesso di individuare uno degli autori del furto e di evidenziarne l’abbigliamento. La perquisizione in casa del sospettato ha permesso di ritrovare e sequestrare alcuni abiti compatibili con quelli indossati da uno dei ladri al momento del reato. Il 26enne, ora in carcere, dovrà rispondere di furto aggravato in concorso.

