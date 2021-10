La curva dei contagi torna a salire anche in Puglia, secondo il rapporto settimanale della fondazione Gimbe, dal 20 al 26 ottobre c’è stato un incremento di casi dell’86,8% rispetto alla settimana precedente. Il numero di positivi ogni 100mila abitanti, sale così a 62.

La situazione negli ospedali resta però sotto controllo nonostante questi dati, solo il 5% dei posti letto è occupato da pazienti Covid. Anche nelle terapie intensive la situazione è stabile con un’occupazione pari al 4%.

Per quanto riguarda i vaccini invece, la situazione si ribalta, la Puglia è attualmente la quarta regione in Italia per percentuale di residenti vaccinati contro il Covid, il 77,6% ha completato il ciclo contro una media italiana del 75,1%, stando ai dati Gimbe. Ciò che preoccupa sono i dati riguardanti la terza dose, il tasso di copertura vaccinale terze dosi è pari al 15,2% contro una media italiana del 30,8%.

