Novità per gli utenti di Instagram: da oggi tutti i profili, indipendentemente dal numero di follower, possono inserire link esterni nelle proprie Storie.

Finora la funzione era disponibile solo per alcuni account, invece Instagram ha deciso di estenderla: “Abbiamo notato che questa funzione poteva essere utile per account di tutte le dimensioni e tipologia”, ha spiegato il social. E ha aggiunto: “Sappiamo quanto sia fondamentale per la nostra community poter condividere ciò che le sta più a cuore e questa nuova funzionalità potrà essere usata dai creator proprio per far sentire la propria voce a supporto di temi importanti come uguaglianza e giustizia sociale”.

E anche Borderline24 aderirà a questa possibilità, per fare sentire la sua voce anche su Instagram in modo più diretto rispetto a quanto avvenuto fino ad ora.