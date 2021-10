Il presidente della Commissione trasparenza Filippo Melchiorre (Fratelli d’Italia), scrive al sindaco e al presidente dell’Amtab. Il tema è il più ricorrente della settimana: Halloween. Melchiorre, dopo un confronto con le forze politiche, prende posizione e chiede che si dia voce alle richieste dei dipendenti dell’Amtab, preoccupati per gli atti vandalici che sono ormai una consuetudine nella giornata di Halloween. E non solo.

Secondo Melchiorre è necessario un intervento delle forze di polizia: “Dobbiamo garantire sicurezza ai lavoratori e ai cittadini, in una giornata che – come ormai è noto – è l’occasione per gruppi di vandali di danneggiare la nostra città. Non dobbiamo aspettare che succeda la tragedia”. Melchiorre ricorda l’omicidio che si consumò la notte di sedici anni fa ad Halloween, in un pub del quartiere Madonnella dove fu ucciso – da un rapinatore mascherato – il proprietario, Michele Lopez. Un evento il cui ricordo negli anni è sfumato, ma che allora destò grande sconcerto tra i baresi.

“Dobbiamo agire in anticipo – sottolinea. Per questo chiedo a gran voce al sindaco di prendere una posizione e di farsi garante delle richieste degli autisti dell’Amtab. Il loro appello – conclude – non può e non deve cadere nel vuoto”.

(Foto 1 novembre 2020)

