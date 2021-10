Arrivando all’aeroporto di Bari Palese Karol Wojtyla ci si imbatte subito in una delle cattive abitudini dei cittadini. Lasciare l’automobile parcheggiata o ferma nonostante il divieto di sosta, lungo tutto il percorso che giunge al terminal arrivi e e agli hub delle partenze.

La sosta selvaggia non ha quindi quartiere o zona periferica ma interessa tutte le strade del capoluogo pugliese. In prossimità dell’aeroporto è una prassi, nonostante l’azione periodica della polizia locale, quella di eludere il pagamento del vicino parcheggio a tempo restringendo la carreggiata.

In realtà non crea un intralcio o pericolo al passaggio di pedoni o bus, ma in qualche modo identifica l’abitudine di decine e decine di automobilisti che eludono le regole. In questo caso la sosta temporanea prevede la franchigia di 15 minuti gratis, poi 2,50 ad ogni ora o frazione. Con la maggiorazione di 2 euro per i pagamenti effettuati presso la cassa remota posta in prossimità dei varchi di uscita.

