“Questa mattina abbiamo subito un furto da questa ‘signora’ che si aggira in bici”. La denuncia è di un negozio di Bitonto su Facebook. Il commerciante ha pubblicato una foto tratta dalla telecamere di videosorveglianza del suo negozio.”

Chiunque la riconosce – spiega – può semplicemente riferire che per sua sfortuna è stata beccata poiché i nostri negozi sono pieni di telecamere. I filmati sono stati registrati e le autorità sono già state avvisate, per cui se entro domani mattina non mi vengono riportati gli articoli rubati sarà denunciata”.

