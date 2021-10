Nessuna proroga per i parklet, le pedane in legno sistemate all’esterno dei locali, occupando posti auto.Resta invece la possibilità di occupare il 50 per cento in più dello spazio consentito con tavolini e sedie.

Addio quindi ai parklet. Come previsto nell’ordinanza emanata lo scorso settembre la sperimentazione per l’occupazione di suolo pubblico con le pedane esterne ai locali di ristorazione terminerà domenica 31 ottobre. Saranno garantiti a tutti gli esercenti alcuni giorni per ripristinare lo stato dei luoghi liberando le occupazioni sulla carreggiata stradale.

“Quando abbiamo valutato questo provvedimento – ha detto il sindaco Antonio Decaro – la scorsa primavera, abbiamo chiesto a tutti i cittadini di sostenerci per aiutare il settore della ristorazione a rialzarsi da un periodo difficile dove le difficoltà economiche per tanti operatori erano enormi. Per fortuna in questi mesi la situazione è migliorata e tutti gli operatori hanno ricominciato a lavorare, grazie soprattutto alla loro professionalità e capacità di accoglienza – spiega Decaro -. In quel momento avevamo chiesto ai cittadini pazienza e sacrifici rispetto allo spazio pubblico occupato fissando una prima scadenza al 15 settembre. Per fortuna la bella stagione a Bari è andata ben oltre le nostre aspettative e cosi abbiamo prorogato i permessi fino al 31 ottobre anche alla luce della necessità di portare avanti il più possibile la campagna vaccinale”.

“Ora però dobbiamo mantenere la parola data e aprire insieme una nuova fase. È tempo di pensare ai prossimi mesi – continua Decaro -, alle necessità dei residenti, in vista dell’arrivo del Natale con gli acquisti che ci auguriamo in tanti potranno fare a Bari, e alla presenza di tanti cantieri che grazie agli incentivi fiscali promossi dal Governo, stanno occupando tante aree della città permettendo a tanti cittadini di ristrutturare il condominio in cui vivono, attraverso interventi di efficientemente energetico, e a tante imprese e operai di lavorare”.

“Abbiamo necessità – concluse – di restituire ai residenti lo spazio occupato dalle pedane soprattutto nelle vie dove si concentra maggiormente lo shopping anche in virtù del rischio che, con il fisiologico calo delle temperature a cui andiamo incontro, queste restino inutilizzate e abbandonate. Avevamo preso un impegno con i residenti – concude il sindaco – e ora dobbiamo mantenerlo, certi del fatto che l’esperienza fatta con le pedane esterne è risultata positiva sotto tanti punti di vista e per questo potrà sicuramente ripetersi il prossimo anno, a partire dalla primavera”.

