“Un temsa avenue delle Ferrovie Appulo Lucane è andato a fuoco. Una dinamica non nuova alle Fal, visti i precedenti degli anni passati”. Lo scrive l’Usb Puglia Unione Sindacale di Base sul rischio sicurezza che riguarderebbe gli autobus della linea extraurbana. Nel caso della foto d’anteprima il mezzo era vuoto e fuori servizio.

“Autobus in fiamme a parte – aggiungono – al presidente Matteo Colamussi gli sarà sfuggito un altro piccolo particolare: sempre nelle Fal, i nuovi turni di lavoro degli autisti per il servizio scolastico verranno discussi con le Organizzazioni Sindacali il pomeriggio del 2 Novembre, e quindi in netto ritardo se dovessero emergere criticità normative che imporrebbero delle manovre correttive e mitigative”.

“E se questo significa “essere pronti”, allora qualcuno dovrebbe iniziare a pensare meno alle rotatorie ed ai protocolli di intesa e concentrarsi di più per garantire servizi sicuri, efficienti e dignitosi”, conclude l’Usb Puglia.

