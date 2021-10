Un appello caduto nel vuoto. Nel quartiere Libertà è già Halloween da stamattina. Nelle scorse settimane il comitato del quartiere aveva chiesto presidi e controlli rafforzati per il giorno di Halloween senza però ricevere alcuna risposta in merito. “Siamo stanci e delusi – tuona Luca Bratta, promotore del comitato.

Già da questa mattina nell’ex manifattura è guerra di uova. Così come in piazza Redentore. Il quartiere è allo sbando”. Sono stati gli stessi residenti a provvedere a pulire la piazza dalle uova lanciate da gruppi di ragazzi. E nel pomeriggio si prevede che non andrà meglio. “I residenti dei quartieri periferici – conclude – sono stanchi di essere presi in giro da questa amministrazione”.

