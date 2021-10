Le prime della classe si scontrano in una gara che ha il sapore di Serie B, al San Nicola davanti a 9000 spettatori (512 ospiti) va in scena Bari – Catanzaro con i biancorossi che si riprendono dopo la brutta sconfitta della settimana scorsa. Il dodicesimo turno del Girone C di Serie C si apre con una partita ad altissimi ritmi conclusasi 2-1 per i ragazzi di mister Mignani.

Il match comincia con le due squadre che si studiano attentamente e non lasciano spazi a nessuno, la posta in palio è alta e nessuno vuole sbagliare. Il Bari va vicinissimo al vantaggio al ’16 minuto con Simeri che impensierisce il portiere avversario ma la palla dopo aver sfiorato il palo, si spegne sul fondo.

Lo squillo del numero 9 biancorosso anticipa di poco il gol che sblocca la gara, segnato al ’18 minuto dal capitano Antenucci che in sforbiciata mette il pallone nell’angolino basso, lì dove Branduani non può arrivare. I calabresi non mollano e al ’23 sfiorano il pari con il grande ex dell’incontro, Cianci colpisce di testa ma Frattali si supera e smanaccia sopra la traversa.

Pochi minuti dopo si ferma Maita che, nonostante il dolore, riesce ad uscire dal rettangolo di gioco sulle sue gambe e alla mezz’ora lascia il posto a D’Errico. La stessa sorte tocca a Rolando che, cinque minuti più tardi, deve abbandonare i suoi per far posto a Porcino.

La partita però si scalda e i giocatori del Bari rimediano tre cartellini gialli nel giro di pochissimi minuti, complici anche alcune scelte arbitrali per nulla condivise dai padroni di casa. Il nervosismo porta i biancorossi a deconcentrarsi e al ’41 minuti proprio l’ex Cianci fa 1-1 superando un incolpevole Frattali.

Il primo tempo sembrerebbe chiuso, ma al secondo dei tre minuti di recupero, la difesa dei giallorossi pasticcia e Simeri non si lascia sfuggire l’occasione per insaccare alle spalle del portiere avversario. Si concludono sul 2-1 i primi 45 minuti di gioco. La ripresa comincia nel segno del Catanzaro che assedia, per cinque minuti abbondanti, l’area del Bari andando nuovamente vicino al pareggio sempre con Cianci, ma questa volta Frattali è attento e non si fa sorprendere. La seconda frazione di gioco continua con occasioni da una parte e dell’altra, ma nessuna delle due squadre riesce a far male all’altra.

L’incontro si chiude sul risultato di 2-1, ma il Catanzaro fa tremare il Bari quando a pochi secondi dalla fine dei cinque minuti di recupero, Vandeputte calcia con la punta del piede il pallone del possibile pareggio che si spegne di poco alla sinistra di Frattali.

Il Bari vola così a quota 27 punti a +5 dal Monopoli, vittorioso per 2-0 contro il Monterosi Tuscia e a +7 dal Catanzaro, nell’attesa della partita fra Palermo e Avellino di domani pomeriggio. I biancorossi dovranno affrontare, nel prossimo incontro, la Juve Stabia, il calcio d’inizio è fissato per le 14:30 del prossimo 6 novembre allo Stadio Romeo Menti di Castellamare di Stabia.

