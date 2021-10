Gruppi di ragazzini in centro stanno prendendo di mira i bus dell’Amtab. Due corse sono state colpite. Un autista è anche intervenuto sequestrando una busta piena di uova pronte per essere lanciate. Lanci anche al San Paolo. Le forze dell’ordine e la polizia locale hanno incrementato comunque i presidi e almeno fino ad ora la situazione sembra sotto controllo. L’anno scorso diversi mezzi furono distrutti a causa di teppisti che cominciarono a lanciare pietre e uova, mandando in frantumi i vetri. Gli autisti avevano quindi chiesto l’interruzione del servizio per oggi alle 17, richiesta non accolta. (Foto repertorio)

