L’Amtab passa interamente al digitale, dal primo gennaio 2022 non saranno più in vendita gli abbonamenti cartacei. Come anticipato su Borderline24 qualche giorno fa. Gli abbonamenti ordinari potranno essere acquistati in formato digitale attraverso l’app MUVT.

Grazie alla piattaforma MUVT è possibile acquistare gli abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico locale direttamente online utilizzando una card, in vendita presso le rivendite AMTAB al costo di € 2,00, alla quale possono essere associati i titoli acquistati (abbonamenti e/o biglietti). I titoli di viaggio online possono essere pagati anche in contanti presso qualunque punto SISAL.

L’attivazione della card potrà avvenire autonomamente attraverso l’applicativo web MUVT Card (http://www.amtabservizio.it/muvtcard) oppure inviando agli uffici AMTAB la documentazione necessaria attraverso le rivendite autorizzate oppure via mail all’indirizzo muvt.card@amtab.it

Inoltre, a partire da martedì 02 novembre 2021, saranno rilasciati, presso gli Uffici AMTAB di via Trevisani 206 i titoli di viaggio annuali a tariffa agevolata riservati agli invalidi civili e del lavoro, invalidi di guerra e servizio, maestri del lavoro e pensionati con basso reddito. L’accesso agli uffici di via Trevisani è consentito mediante prenotazione online all’indirizzo http://www.amtabservizio.it/prenotazioni. Anche in questo caso i nuovi abbonamenti saranno rilasciati esclusivamente in formato digitale su card MUVT.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.