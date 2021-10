Bagni ridotti a pezzi, porte sradicate. Danni nel parco comunale Villa dei Bersaglieri a Bitritto. La denuncia è del sindaco Giuseppe Giulitto, in una diretta Facebook. “Ecco il buongiono di stamattina – dice – dopo tanto tempo la villa aveva avuto i servizi igienici, e adesso guardate cosa hanno fatto. È vergognoso e morticante come istituzione e come genitore. Abbiamo bisogno di dare un’educazione maggiore ai nostri ragazzi. Se qualcuno ha visto qualcosa deve dennunciare, non si può andare avanti in questa maniera”.

“Mi auguro – conclude – che d’ora in avanti il buongiorno sia diverso, i beni della comunità sono i beni di tutti e dobbiamo tutti insieme tutelarli”.

