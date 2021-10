Due feriti in codice rosso sulla provinciale 237 Putignano Noci a circa quattro chilometri dal centro abitato di Putignano. Ne dà notizia Vivilastrada.

L’incidente è avvenuto all’altezza dello svincolo per l’ex ospedale San Michele in Monte L’aureto. Il guidatore di una Fiat Multipla ha perso il controllo, sbandando per poi carambolando. L’auto si è ribaltata su un fianco. I due occupanti sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo.

La donna è stata portata dal 118 di Turi in gravissime condizioni al Policlinico di Bari , L’uomo ricoverato in codice rosso al Miulli di Acquaviva soccorso dai sanitari del 118 di Alberobello.

