Mark Zuckerberg ha ufficializzato giovedì la nuova identità dell’azienda durante l’atteso Connect: Facebook cambia il nome e si chiamerà Meta, in omaggio a una nuova visione di realtà virtuale per il futuro, che il social network ha battezzato “metaverso”. La decisione di adottare una nuova identità aziendale da parte del colosso, è stata letta anche come la volontà di allontanarsi dalle polemiche che lo hanno investito, soprattutto di recente. E in un certo senso, le parole pronunciate da Zuckerberg ne danno indirettamente una conferma.

