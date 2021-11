“Che festa per Massimo Stano a Palo del Colle! Nella sua città, in provincia di Bari, inaugurato il murales per l’impresa delle Olimpiadi nella 20 km di marcia”. Lo scrive sui social la Federazione Italiana di Atletica Leggera che celebra la medaglia d’oro del marciatore barese che ha completato l’enorme successo della spedizione a Tokyo.

Stano lo scorso 5 agosto aveva sorpreso il mondo intero alla sua prima partecipazione alla gara più importante di tutte. La competizione si svolse a Sapporo, il corridore staccò due rivali giapponesi e padroni di casa nell’ultimo chilometro. “Che emozione. Che gara. Il ragazzo di Palo del Colle vince l’oro! Palo del Colle è orgogliosa di te”, il commento del sindaco Tommaso Amendolara.

