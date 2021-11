Bufera nel terzo municipio. La Lega ha chiesto di “deferire” il consigliere Angelo Scaramuzzi.

“Dopo l’ultimo incomprensibile episodio – scrivono in una nota i consiglieri della Lega Simona Quarto e Nicola Manzari – che ha visto il consigliere Scaramuzzi votare con il Pd e le sinistre a favore del bilancio consolidato, chiederemo al nostro Partito di deferire formalmente lo stesso consigliere. I cittadini del terzo Municipio non possono sopportare oltre l’ambiguità di chi, eletto nel centrodestra, ha votato costantemente in difformità ai gruppi di opposizione prestando soccorso al centrosinistra. Scaramuzzi non ha mai partecipato alle battaglie del nostro movimento e del suo leader Salvini, operando in totale autonomia e spalleggiando molto spesso la stessa maggioranza targata Pd”.

