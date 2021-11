Ancora controlli anti covid della polizia locale di Bari che in sinergia con l’Amministrazione comunale e le altre forze di Polizia, sta contrastando coloro che continuano a non rispettare le regole della legislazione emergenziale.

Nella settimana appena conclusa sono stati effettuati centinaia di controlli e contestate decine di sanzioni ad esercenti ed utenti. Nella serata di ieri e nella notte appena trascorsa non si sono registrati rilevanti eventi di vandalismo soprattutto a carico dei bus Amtab – un paio di episodi in zona Libertà nel pomeriggio – e non si sono verificati sinistri stradali . Quest’oggi, infine, oltre allo straordinario dispositivo di viabilità previsto nella zona del cimitero monumentale che vedra’ impegnate 50 unita’ della Polizia Locale, saranno previsti particolari controlli in tutte le necropoli cittadine ove sono state disposte anche pattuglie a bordo di velocipedi al fine di evitare pericolosi assembramenti interni.

