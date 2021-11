“Vivremo un Natale libero. I casi continueranno a crescere ancora un po’. Grazie alla carta verde non subiremo restrizioni”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, al Corriere della Sera. E sull’abolizione del green pass precisa: “È prematuro parlare di un alleggerimento o addirittura dell’abolizione del Green pass. Per almeno tre ragion: i casi sono in aumento. L’indice di trasmissibilità basato sui casi sintomatici è in aumento e quello basato sui ricoveri ospedalieri ha superato la soglia epidemica”.

“Gli over 50 completamente scoperti – continua – senza neppure una dose sono 2 milioni 731 mila circa e non sono ottimista sul fatto di poterli recuperare, nonostante le campagne di sensibilizzazione. L’unica risorsa sono i medici di famiglia e la persuasione porta a porta. Infine, la terza ragione – conclude – È in corso la somministrazione delle terze dosi, appena cominciata. I richiami cosiddetti booster, a operatori sanitari e over 60 per intenderci, sono 1 milione e 305 mila circa. Quelle addizionali, a immunodepressi e fragili, 262 mila”.

