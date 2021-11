La città di Bari è pronta ad accogliere, il prossimo 4 novembre, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, delegata dal Capo dello Stato, in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate.

La solenne cerimonia che avrà inizio alle ore 12 al Sacrario sarà celebrata alla presenza della presidente, accompagnata dal Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa, On. Giorgio Mulè, in rappresentanza ufficiale del Governo. Presente anche il Comandante delle Scuole A.M./3° Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea, Aurelio Colagrande.

La manifestazione avrà inizio con la resa degli onori militari e l’esecuzione dell’Inno Nazionale. Casellati procederà prima alla deposizione di una corona d’alloro sul Sacello dei Caduti d’Oltremare e in seguito alla firma dell’Albo d’Onore. La celebrazione della Santa Messa sarà officiata dall’Arcivescovo Metropolita di Bari-Bitonto monsignor Giuseppe Satriano, a cui seguirà la lettura della preghiera per i Caduti e della motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare concessa al Milite Ignoto, l’allocuzione dell’on. Giorgio Mulè e la resa degli onori militari al Presidente del Senato.

Saranno presenti i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’Arma e le famiglie dei caduti e dispersi in guerra. Alla cerimonia parteciperà il prefetto di Bari, Antonia Bellomo, insieme alle massime autorità civili, religiose e militari.

Il Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, ricorda la vittoria italiana durante il primo conflitto mondiale, che permise all’Italia l’annessione di Trento e Trieste. Viene festeggiata il 4 novembre, data dell’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti, che sancì la resa dell’Impero austro-ungarico all’Italia.

La festa per l’Unità Nazionale e per le Forze Armate ha da poco compiuto i suoi 100 anni d’età, nonostante ciò, resta l’unica celebrazione nazionale ad aver superato tutte le tappe della storia italiana. Quest’anno ricorre anche il centenario della tumulazione della salma del Milite Ignoto.

