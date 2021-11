A seguito della presentazione di 1.355 domande per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di bici, nuove di fabbrica e ricondizionate, e dispositivi di micromobilità elettrica nell’ambito del bando MUVT biciclette, sono terminati i fondi disponibili. Pertanto da oggi i rivenditori accreditati non potranno più inserire sulla piattaforma le richieste dei cittadini interessati all’acquisto dei mezzi indicati dal bando.

Proseguono intanto le verifiche sulla correttezza e la completezza delle domande pervenute. Si ricorda che il bando M.U.V.T. biciclette è stato finanziato con 235mila euro dal Ministero della Transizione ecologica con l’obiettivo di stimolare l’adozione di stili di vita più salutari, aumentare gli spostamenti sostenibili e contrastare l’effetto negativo dei veicoli con motore a combustione sulla qualità dell’aria.

