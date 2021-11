Incidente poco fa tra una bici e uno scooter vicino a piazza Sant’Antonio. Per cause in corso di accertamento una bici sarebbe stata colpita da uno scooter. Una donna, alla guida della bici, è rimasta ferita ed è stata portata in ambulanza al pronto soccorso. Sul posto la polizia locale per deviare il traffico.

