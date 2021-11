“Vi invito a guardare questo video. Vedrete un idiota che non aveva meglio da fare che lanciarsi dentro il pesce mangiaplastica di Legambiente che sta a Pane e pomodoro, rompendolo. Con, intorno, altri idioti che ridono e fanno un video da postare sui social”. A parlare è l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli.

“Voglio dirvi che oggi pomeriggio ho presentato denuncia e abbiamo già qualche sospetto – aggiunge – Certo sarebbe bello se i genitori o altri amici meno idioti, riconoscendo l’autore del lancio, decidessero di collaborare in modo da permetterci di individuarlo e chiedergli il pagamento dei danni. Credo sia il minimo per uno che non ha nessun rispetto per il bene comune, per i suoi concittadini e per la città tutta e che indossa addirittura un passamontagna”.