Il Black Friday è ormai uno degli appuntamenti più attesi del mese di novembre e rappresenta un momento di grande interesse per chi ha programmato di effettuare degli acquisti importanti e per gli amanti delle shopping online. Il “venerdì nero” è un’iniziativa commerciale che consente di risparmiare cifre molto significative su tanti prodotti. Questa pratica arriva dagli Stati Uniti, dove è una prassi consolidata e in voga ormai da tanti anni.

Oggi il fenomeno riguarda tutti le categorie merceologiche e si è diffuso in quasi tutto il mondo, Europa compresa. Ecco che allora sono sempre di più le persone che, con l’arrivo del mese di novembre, si organizzano per acquistare dei prodotti molto ricercati a prezzi competitivi.

Black Friday: le possibili ragioni dietro al nome

Dato che l’interesse verso questa iniziativa cresce di anno in anno, può essere interessante capirne le origini.

Innanzitutto, che cosa significa Black Friday? Il termine si traduce letteralmente con venerdì nero ma le origini di questo nome non sono mai state ricondotte a una sola causa. Nello specifico, questa iniziativa commerciale e promozionale sembra risalga agli anni 20 del secolo scorso quando una catena di famosi magazzini statunitensi, il venerdì successivo al giorno del Ringraziamento, ha dato il via allo shopping natalizio con sconti e promozioni vantaggiose.

Secondo alcuni, infatti, il nome è dovuto ai disagi creati con il traffico delle migliaia di persone che si mettevano in auto per beneficiare della giornata promozionale, mentre secondo altri si riferisce al venerdì nero per le aziende, visto che pare che molti dipendenti non andassero a lavoro per usufruire degli sconti. Altri ancora attribuiscono questa denominazione al consumo elevato di inchiostro dei registratori di cassa.

Black Friday: dagli Stati Uniti al successo globale

Al di là di quali siano stati i fattori scatenanti che hanno dato il nome all’evento, il Black Friday è diventato un fenomeno realmente di massa negli Stati Uniti a partire dagli anni 60. Oggi, come detto, questa grande giornata promozionale è stata estesa anche all’Europa, e in Italia è in forte crescita il numero di negozi che presenta delle promozioni in occasione di questo giorno. Sicuramente però negli ultimi anni la natura del Black Friday è notevolmente mutata.

Oggi non si assistono più a scene riguardanti grandi magazzini presi d’assalto ma le offerte sono concentrate soprattutto online. Questo è ancor più vero in Europa, e quindi in Italia, dove il Black Friday rappresenta una novità arrivata negli anni duemila e consolidatasi soltanto negli ultimi anni, grazie alla sua versione 2.0, ovvero quella strettamente legata ai canali digitali.

In generale gli acquisti effettuati tramite il web sono in costante crescita ormai da diversi anni, grazie al risparmio offerto da molti portali di vendita e alla comodità del ricevere i prodotti direttamente a casa propria nel giro di pochi giorni. Negli ultimi anni queste componenti si sono legate alla perfezione con la massima possibilità di risparmio offerta proprio dal Black Friday. L’evento, nel rispetto della tradizione americana, si tiene sempre il venerdì successivo al giorno del Ringraziamento americano.

Black Friday 2021: tutti i dettagli

In questo 2021 il Black Friday si svolgerà venerdì 26 novembre e permetterà di effettuare acquisti molto convenienti su articoli anche tra loro molto diversi.

Sono tantissime infatti le categorie dei prodotti interessati dagli sconti e per questo motivo molti consumatori si preparano all’evento in anticipo. La durata del Black Friday è solitamente di 24 ore, anche se ormai è diventata abitudine prolungare l’iniziativa per più giorni.

Per approfittare nel migliore dei modi del Black Friday 2021 potrebbe essere utile seguire alcuni, piccoli accorgimenti:

Informarsi in anticipo sui prodotti desiderati;

sui prodotti desiderati; Iscriversi alle newsletter dei canali di vendita;

dei canali di vendita; Creare una lista dei prodotti da acquistare;

da acquistare; Cercare le migliori promozioni ;

; Prendersi un po’ di tempo per valutare le offerte.

Informarsi in anticipo sui prodotti desiderati permette di conoscerne già le caratteristiche tecniche e di poterli acquistare immediatamente quando questi vengono messi in sconto.

Così facendo sarà più facile per una persona trovare l’articolo di proprio interesse prima che questo vada in esaurimento. Tramite l’iscrizione alle newsletter in alcuni casi è anche possibile conoscere in anticipo gli orari di inizio delle promozioni per usufruirne immediatamente.

Avere una lista dei prodotti desiderati permette di assicurarsi di acquistare tutto l’occorrente, senza tralasciare niente. Infine, può essere utile riservare un po’ di tempo per valutare le offerte dedicate ai prodotti che non sono all’interno della propria lista dei desideri, nel tentativo di trovare ottime promozioni.

