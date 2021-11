Intervento riuscito per il capitano Valerio Di Cesare, lo stop sarà lungo e il difensore non sarà disponibile per buona parte della stagione. Il trauma distorsivo procuratosi dal numero 6 dei biancorossi durante la sconfitta contro la Virtus Francavilla è stato curato con successo.

La SSC Bari comunica che il capitano biancorosso è stato sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico di reinserzione del legamento collaterale esterno del ginocchio destro a seguito di trauma distorsivo. L’intervento, eseguito presso la Casa di Cura Mater Dei Hospital di Bari dal Dott. Battista Ippolito (ortopedico SSC Bari) in collaborazione con il Dott S. Tripaldella (ortopedico) e con i dottori Tedesco e Favorito (anestesisti), è perfettamente riuscito.

Il giocatore ha già cominciato il suo percorso riabilitativo, sotto la supervisione dello staff sanitario biancorosso. Lo stop terrà Di Cesare lontano dai campi per almeno 3-4 mesi, il capitano potrà riabbracciare i compagni soltanto nella parte conclusiva della stagione.

