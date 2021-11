Incidente mortale questa mattina sulla provinciale che collega Castellana e Alberobello. Una donna di 34 anni, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada, abbattendo un muretto a secco e capovolgendosi più volte terminando la corsa in un basso vigneto. L’auto è stata rinvenuta questa mattina dal proprietario di una villa che subito ha allertato i soccorsi. Per estrarre il corpo sono intervenuti i vigili del fuoco. Sono in corso indagini per accertare la dinamica dell’accaduto e verificare se la donna era da sola a bordo del mezzo. (foto Vivi la Strada)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.