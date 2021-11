A Bari, per la prima volta arriva “Vinokilo”, un format dedicato al vintage nato in Germania, ormai qualche anno fa, che permette di comprare e vendere al chilo. Dal 25 al 28 novembre, alle Officine degli Esordi, in via Crispi, tutti gli amanti del vintage potranno partecipare all’iniziativa che ha, tra gli obiettivi, quella di alimentare la filosofia del riciclo.

Non solo moda infatti. Il format ha tra le sue priorità il rispetto per l’ambiente, mosso dalla necessità di non far spreco delle risorse, riutilizzando invece quanto già a disposizione. Gli spazi dell’Officina degli esordi si trasformeranno dunque in un grande mercato vintage all’interno del quale sarà possibile trovare di tutto: dagli indumenti agli oggetti appartenenti alle epoche passate. I prezzi, per le giornate baresi, restano ancora un’incognita. Solitamente, prendendo esempio dagli eventi passati, con 40-45 euro di spesa si portano a casa circa un chilo tra abiti e accessori.

I numeri, sin da quando l’iniziativa è stata ideata (nel 2016) narrano di un risparmio di 5,5milioni di chili di anidride carbonica grazie al riciclo di quasi 380 tonnellate di indumenti e accessori. A questi numeri vanno aggiunti anche i 45,3 milioni di chilometri di trasporto e i 10.403 milioni di metri cubi di acqu risparmiati.

Foto Facebook De Vintage Kilo Sale

