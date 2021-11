Fuochi d’artificio tra le case. E’ accaduto pochi minuti fa a Bari, in particolare al quartiere San Pasquale, più precisamente in piazzale Locchi. A denunciarlo sono gli stessi cittadini preoccupati per quella che ormai sembra una pratica comune che mette a repentaglio la sicurezza dei residenti e degli animali del quartiere.

Non è la prima volta che accade infatti. Bari, ormai in quasi tutti i quartieri, è spesso teatro di situazioni di questo genere che vedono il più delle volte i fuochi d’artificio consumarsi prettamente in zone abitate. In questa, in particolare, ci sono balconi affacciati direttamente sulla piazza che, di fatto, rendono maggiormente probabile la possibilità che qualcuno possa ferirsi.

