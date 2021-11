Con l’accusa di furto aggravato, i poliziotti della squadra volanti hanno arrestato un cittadino georgiano di 54 anni. L’uomo aveva sottratto merce in un noto supermercato a pochi passi dal Policlinico. Bloccato dagli agenti, è stato denunciato e deferito anche per inottemperanza all’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. La merce è stata restituita all’esercizio commerciale, l’uomo è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura per gli adempimenti di rito.

