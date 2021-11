Nella serata di ieri, a Poggiofranco, gli agenti della volante di zona, intervenuti per una lite coniugale avvenuta alla presenza delle figlie minori di una coppia, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 44 anni per maltrattamenti in famiglia. L’uomo è stato anche sottoposto alla misura di allontanamento dalla casa familiare.

