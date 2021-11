Forse per “divertimento” o semplicemente per creare scompiglio tra i residenti. Un video pubblicato sui social mostra quattro ragazzi, in particolare uno con un coltello, che agiscono indisturbati in una strada del quartiere San Girolamo di Bari. Già noto per alcuni raid vandalici.

La denuncia arriva direttamente dalla vittima che adesso ha dovuto pagare la sostituzione dello pneumatico. “Cercasi questi 4 personaggi che mi hanno forato due ruote con coltello e rotto uno specchietto. Io davvero sono proprio schifata da questa situazione”. (video in basso)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.