Bari si prepara a vestirsi a festa. A partire dal 6 dicembre, sino al 6 gennaio, in occasione delle festività natalizie, in città, soprattutto nei luoghi maggiormente frequentati, si terranno una serie di iniziative itineranti.

Si è svolta questa mattina la seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti le proposte pervenute nell’ambito della procedura negoziata indetta da Amgas srl per l’organizzazione di un programma di attività ed eventi natalizi. Sono tre le aziende partecipanti alla gara, che sarà aggiudicata nei prossimi giorni al termine delle opportune verifiche di regolarità.

Come di consueto, l’azienda municipale partecipa al programma di allestimenti ed eventi che il Comune di Bari organizza in occasione delle festività nel periodo compreso tra il 6 dicembre e il 6 gennaio per allietare cittadini e turisti che sceglieranno di trascorrere qui le vacanze natalizie.

Nello specifico, Amgas intende allestire una parte di piazza del Ferrarese (tra Spazio Murat e l’ex Mercato del pesce) con la creazione di un giardino incantato in grado di coinvolgere, emozionare il pubblico e di fare da cornice allo spettacolo offerto dal grande albero di Natale (altezza minima di 14 metri e diametro massimo di 8), montato su un palco adatto ad ospitare eventi ed allestito con luci a led.

L’avviso prevede anche l’inserimento di una struttura con le caratteristiche di una serra in “stile inglese”, realizzata preferibilmente in ferro e policarbonato, opportunamente allestita per accogliere adulti e bambini.

Per quanto riguarda gli eventi, oltre allo spettacolo di illuminazione dell’albero in programma la sera del 6 dicembre, dovranno tenersi indicativamente il 24 e il 31 dicembre, sempre in piazza del Ferrarese, tra le ore 11.30 e le 16.30.

Al soggetto aggiudicatario sono state richieste l’ideazione, la progettazione e la gestione degli eventi in tutte le loro fasi, dall’allestimento alla comunicazione dell’iniziativa.

L’allestimento dei luoghi indicati nel capitolato deve essere in grado di creare un’atmosfera ricca di luce, di decorazioni e simboli natalizi all’interno di una cornice composta da alberi e abeti di varie specie, con preferenza per l’abete “Nordmanniano” e quello rosso, di medie e grandi dimensioni.

Tutta l’area interessata dagli allestimenti, inoltre, dovrà essere illuminata. Tra le attività richieste anche un video mapping sulle facciate di gran parte dei palazzi ubicati all’interno di piazza del Ferrarese. Le proiezioni dovranno essere effettuate di sera per l’intero periodo.

“Dopo un anno di buio l’Amgas torna ad accendere le luci più belle della città – dichiara il presidente Vanni Marzulli -, le luci delle feste e delle piazze che lentamente tornano ad accogliere cittadini e turisti in un’atmosfera di calore e condivisione. Stiamo lavorando all’ideazione di un programma di attività e allestimenti che andrà a completare la programmazione di eventi curata dall’assessorato alle Culture del Comune di Bari così da offrire ai baresi un mese di feste che possa riportare la magia del Natale per strada. L’Amgas intende restituire alla città parte del sostegno e della fedeltà che i baresi dimostrano nei confronti dell’azienda riaccendendo le luci del Natale dopo un anno di limitazioni e buio”.

Si ricorda che, oltre a queste attività, Amgas srl cura l’illuminazione che sarà allestita sugli alberi sul lungomare di Crollalanza, sul tratto sottostante la Muraglia e su corso Vittorio Emanuele, nonché quella sulle facciate degli edifici sulla Muraglia.

