Una “Guida della memoria” per ricordare la storia dell’antifascismo e l’identità “accogliente” della regione Puglia. E’ il tema al centro della discussione del Seminario di studi, organizzato da Ipsaic e Puglia promozione in collaborazione con Associazione Pro Murales Ebraici di Santa Maria al Bagno, in occasione della presentazione della guida, “Puglia in viaggio nella memoria. Tra I luoghi dell’Antifascismo, della Resistenza e dell’Accoglienza”.

“L’identità della Puglia è quella di luogo accogliente – ha dichiarato il presidente della Regione, Michele Emiliano – non è retorica, questa affermazione affonda le radici nella nostra storia. Oggi siamo a Nardò per presentare la Guida della Memoria, in uno dei luoghi simbolo, Medaglia d’oro al merito civile, dove moltissimi ebrei in Europa si concentrarono dopo essere scappati dai campi di concentramento. Questo non era un comune ricco. Era gente poverissima, ma ciononostante l’amministrazione comunale si organizzò per gestire la permanenza di queste persone, addirittura per due, tre, quattro anni, fino a che non fu possibile trovare le navi per portarli nel luogo dove volevano andare. E di questo la Puglia è enormemente orgogliosa” – ha sottolineato specificando la volontà, espressa già in passato, di coinvolgere Pugliapromozione per organizzare viaggi soprattutto rivolti ai ragazzi delle scuole e per visitare i luoghi dell’antifascismo pugliese.

“Dopodiché questa guida è nata – ha proseguito – realizzare una guida turistica su un fatto storico non è così semplice, invece poi abbiamo scoperto che ci sono decine di luoghi importantissimi. E gli studenti delle scuole, così come gli adulti, hanno bisogno di riappropriarsi di queste storie e praticare quel dialogo attorno alla cultura che supera le divisioni e che fa dell’antifascismo una cultura condivisa, non un’arma da brandeggiare gli uni contro gli altri. Io ho fiducia che questo processo possa compiersi. Ringrazio Pugliapromozione per avere creduto in questo progetto e il professor Leuzzi un uomo che fa della ricerca storiografica tutta la sua vita. Se l’antifascismo diventa solo una operazione di archivio o un’operazione per dividere i buoni dai cattivi non serve a nulla. Deve essere invece uno strumento che unisce l’umanità. Perché certi fatti non accadano mai più” – ha concluso.

L’obiettivo della guida è dunque quello di sensibilizzare i cittadini, soprattutto i più giovani alla memoria e alla cultura dell’antifascismo. “É un orgoglio grandissimo per i Neretini ricordare ciò che è successo in questa città tra il 1943 e il 1947 – ha detto il sindaco di Nardò Pippi Mellone – è una pagina importantissima della nostra storia riconosciuta dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel 2005 con la medaglia d’oro. Nardò è sempre stata città dell’accoglienza e continua ad esserlo” – ha sottolineato. Una storia, quella di Nardò, tra il 43 e il 47 che trova nuovo fondamento continuando ad essere, ancora oggi protagonista assoluta dell’accoglienza. “Ne abbiamo data dimostrazione grazie alla grandissima collaborazione del presidente della Regione Puglia con la realizzazione del campo di accoglienza per i lavoratori migranti – ha proseguito il sindaco – il passaggio di tanti ebrei qui nella nostra terra ha lasciato delle tracce indelebili, ancora oggi vengono a trovarci per ripercorrere quegli anni di transito verso il nascente stato di Israele. Questo per noi è motivo di particolare orgoglio e ovviamente la presenza del Museo della Memoria fa da catalizzatore di tutte queste belle storie che ha vissuto la nostra terra” – ha concluso.

